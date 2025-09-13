Chris Columbus contó que fue despedido de Los 4 Fantásticos por “opinar demasiado” durante la producción

La historia de Los 4 Fantásticos (2005) esconde un giro inesperado: el despido del aclamado cineasta Chris Columbus, mente detrás de éxitos como Harry Potter y Mi pobre angelito. Aunque figura como productor ejecutivo, Columbus reveló recientemente que fue apartado del proyecto por “tener demasiadas ideas”.

En el podcast Fade to Black, el director relató cómo fue expulsado del equipo luego de sugerir cambios creativos, entre ellos, una estética más fiel al arte original de Jack Kirby. La respuesta del estudio fue contundente: una llamada telefónica en plena carretera anunciando su despido. ¿El motivo? “Opinas demasiado”, le dijeron desde 20th Century Fox.

Columbus, quien también escribió un guion para Daredevil y casi dirigió Spider-Man, confesó que esta experiencia lo alejó para siempre del cine de superhéroes. “Después de ver lo que hicieron Sam Raimi y Matt Reeves, perdí el interés. No quiero competir en ese terreno”, dijo.

Pese al conflicto tras bambalinas, Los 4 Fantásticos fue un éxito comercial: recaudó 333 millones de dólares, aunque con críticas mixtas. Su secuela, Silver Surfer (2007), siguió una suerte similar: buenos números, poca alma.

El plan de una trilogía fue descartado ante la falta de entusiasmo crítico. Y el intento de reinicio en 2015 fue un desastre histórico. Solo tras la compra de Fox por Disney, la franquicia logró renacer: Los 4 Fantásticos: Primeros pasos (2025) recaudó casi 500 millones y selló la entrada del equipo al Universo Cinematográfico de Marvel.

Así, mientras Columbus se alejó para siempre del género, sus antiguos personajes encontraron finalmente el camino al estrellato… casi 20 años después.

