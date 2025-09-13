Un bar de Madrid quedó destruido por una explosión que dejó 21 heridos, tres de gravedad

Una fuerte explosión destruyó este sábado un bar en el barrio de Vallecas, en Madrid, y dejó un saldo de 21 personas heridas, tres de ellas en estado grave, según informaron los servicios de emergencia de la capital española.

El estallido provocó el colapso parcial del techo del local, arrancó las puertas de sus bisagras y esparció vidrios y ladrillos por la calle. Imágenes compartidas por los bomberos muestran la magnitud de los daños mientras socorristas evacuaban a los heridos en camillas.

Los equipos de protección civil y personal médico atendieron a las 21 personas afectadas en el lugar, de las cuales tres fueron clasificadas como “graves” y dos como “potencialmente graves”. Varias víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos.

Para descartar que hubiera más personas atrapadas entre los escombros, las autoridades desplegaron drones y perros rastreadores. Mientras tanto, los bomberos continuaban con las labores de remoción de escombros en el establecimiento siniestrado.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas exactas de la explosión, y la policía mantiene acordonada la zona mientras avanzan las investigaciones.

