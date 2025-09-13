Cochabamba estrena la Línea Amarilla del Tren Metropolitano con conexión al aeropuerto

El presidente Luis Arce entregó este sábado la Línea Amarilla del Tren Metropolitano, que comprende el Tramo I y 2A, conectando la antigua estación de “La Cancha” con el Aeropuerto Jorge Wilstermann y la zona de Maica, en el sur de Cochabamba.

Durante el acto oficial, Arce destacó que este sistema representa “un símbolo de nuestra llajta”, y subrayó su importancia como “motor de desarrollo económico y social”, al generar empleo, ingresos y mejorar la conectividad urbana.

Un nuevo tramo en el eje metropolitano

La nueva línea se extiende por 5,8 kilómetros y fue ejecutada con una inversión superior a los Bs 383 millones, según informó el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño.

El tramo beneficiará a barrios y comunidades del Distrito 9, incluyendo la mancomunidad de Santos Paraíso, OTB Bolívar, y los barrios Pacarita, 1 de Mayo, Fortaleza, Albarrancho, Maica Chica y Maica Grande.

“La Línea Amarilla está lista para operar, uniendo el Aeropuerto con la nueva terminal de buses, reflejando sostenibilidad financiera y confianza ciudadana”, afirmó Arce.

Luis Arce en inauguración la Línea Amarilla del Tren Metropolitano. Foto: FB/ Lucho Arce

Mejora de la conectividad aérea

Como parte del proyecto, también se ejecutaron obras en el Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann, con una inversión que supera los Bs 76 millones, destinadas a la reposición, mantenimiento y mejoras de infraestructura.

El presidente señaló que estas intervenciones fortalecen a Cochabamba como centro logístico y aéreo, contribuyendo al objetivo de integrar mejor al país.

“Trabajamos para que Bolivia deje de ser un país aislado y se convierta en un eje de integración regional”, dijo Arce.

Transporte férreo único en el país

Cochabamba se consolida como el único departamento del país con un sistema de transporte férreo metropolitano, caracterizado por ser moderno, seguro, inclusivo y respetuoso con el medio ambiente.

Con información de ABI

Mira la programación en Red Uno Play