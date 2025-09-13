“Queremos ser la mejor ciudad de Bolivia”: Alcalde destaca avances en el aniversario de Cochabamba

En la víspera del 215 aniversario de la gesta libertaria de Cochabamba, el alcalde del departamento, Manfred Reyes Villa, envió un mensaje de unidad y esperanza para todos los ciudadanos. “Queremos ser la mejor ciudad de Bolivia”, expresó al destacar los avances logrados en medio de dificultades económicas.

Los actos conmemorativos comenzaron con una agenda especial preparada por las autoridades, que incluye actividades cívicas, culturales y protocolares. A pesar de la crisis que afecta a varios municipios del país y la baja en los recursos del IDH, el gobernador aseguró que la celebración será austera pero significativa, enfocada en el reconocimiento a la historia y a los héroes de la independencia regional.

“Hemos recuperado la ciudad Jardín, apostamos por una Cochabamba digital, con mejores servicios y calidad de vida”, afirmó, señalando que las actividades continuarán durante todo el fin de semana. El punto central será el desfile cívico, programado para este domingo por la mañana, y los arreglos florales en la avenida Roma, que acompañarán los homenajes.

La tradicional serenata a Cochabamba se realizará esta noche en la Fexco Arena, donde se desplegarán operativos de control para garantizar la seguridad y el orden. Se permitirá el festejo hasta las 3 de la madrugada, aunque se espera que la música finalice alrededor de las 2. Las autoridades también anunciaron controles para evitar el consumo excesivo de alcohol y la ocupación irregular de espacios por comerciantes.

“La población está muy esperanzada de poder participar en estos festejos. Cochabamba se caracteriza por su gente amable, sus costumbres y tradiciones”, resaltó el gobernador, haciendo un llamado a vivir este aniversario con responsabilidad y orgullo regional.

Las actividades concluirán este domingo con los actos protocolares y el desfile cívico. Las autoridades locales aseguraron que los operativos continuarán sin descuidar otros servicios municipales, como el control de mercados, mientras se rinde homenaje a la historia y se proyecta una ciudad más moderna y conectada.

