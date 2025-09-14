Caravana acompañó el cuerpo del bombero Abel Chillca desde el Hospital Obrero hasta el salón velatorio

Con una emotiva caravana desde el Hospital Obrero hasta el salón velatorio ubicado en el segundo anillo zona de la Madre India, colegas rindieron homenaje este sábado al sargento Abel Isaac Chillca Marca, quien falleció tras luchar durante 25 días contra las graves quemaduras sufridas en la explosión de un silo el pasado 19 de agosto.

“Es un dolor muy grande que tenemos todos en este momento… una gran pérdida de un hermano de fuego”, expresó Marcelo López, jefe de Operaciones de la Fundación Jenecherú.

Durante el velorio, varios bomberos voluntarios aprovecharon para denunciar las precarias condiciones en las que desarrollan su labor diaria. López relató la alarmante situación de los equipos de protección personal (EPP) que utilizan para enfrentar incendios y rescates.

“Nuestros uniformes ya caducaron, tienen más de 40 años. Han sido dados de baja en otros cuerpos de bomberos y acá los seguimos usando. Es un riesgo trabajar así”, dijo.

La crítica se extendió también a la falta de apoyo institucional. Indicaron que incluso cuando intentan recibir donaciones del exterior, estas son decomisadas en aduana y no llegan a su destino final. “Lo que sufrimos bastante es por la mala gestión. Hay una gran necesidad, pero no hay voluntad para resolverlo”, señaló.

Este domingo, el cuerpo del sargento Abel Chillca será trasladado a Oruro, su tierra natal, donde recibirá cristiana sepultura.

