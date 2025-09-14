TEMAS DE HOY:
Internacional

¡De terror! Empleado de hotel decapita a su gerente tras discutir por una lavadora

Tras cometer el crimen, el empleado arrojó la cabeza de la víctima a la basura ante la mirada de testigos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

13/09/2025 20:06

Estados Unidos

Un empleado de un hotel en Dallas fue arrestado y enfrenta cargos por asesinato tras decapitar a su gerente con un machete que, según los informes, se desencadenó por una disputa sobre el uso de una lavadora que no funcionaba. El escalofriante ataque ocurrió a plena luz del día, frente a otros trabajadores y huéspedes del hotel.

El sospechoso, identificado como Yordanis Cobos-Martinez, de 37 años, fue detenido por las autoridades y acusado de la muerte de Chandra Nagamallaiah, de 50 años. La tragedia se desató alrededor de las 9:30 a.m.

Según el comunicado de la policía, Cobos-Martinez agredió a la víctima con “un arma afilada”. Una testigo relató que Nagamallaiah intentó escapar, pero cayó al suelo. "Siguió golpeándolo y golpeándolo hasta que lo decapitó", afirmó. "No podía creer que alguien le hiciera eso a otro ser humano".

El violento episodio se originó cuando Cobos-Martinez, que estaba limpiando una habitación, recibió la orden de Nagamallaiah de no usar un lavarropas que estaba descompuesto. Minutos después de la discusión, el empleado regresó con un machete y atacó al gerente.

La esposa y el hijo de la víctima, quienes se encontraban en una oficina cercana, presenciaron el hecho. Según los reportes, intentaron desesperadamente detener el ataque, incluso golpeando al agresor con un bate, pero sus esfuerzos fueron inútiles. La agresión no cesó hasta que la víctima fue completamente decapitada.

Otro testigo declaró que Cobos-Martinez pateó la cabeza decapitada de Nagamallaiah, la recogió y la arrojó a un cesto de basura.

 

