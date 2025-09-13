Venezuela acusa a EE.UU. de retener barco pesquero en su zona económica exclusiva

El gobierno de Venezuela denunció este sábado que un buque de guerra de Estados Unidos retuvo durante ocho horas a una embarcación pesquera venezolana, en aguas ubicadas dentro de su Zona Económica Exclusiva en el Caribe.

Según el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el hecho ocurrió el viernes, cuando el buque venezolano Carmen Rosa, con nueve tripulantes a bordo, fue abordado por efectivos armados del destructor USS Jason Dunham, perteneciente a la Armada estadounidense.

La embarcación se encontraba navegando a 48 millas náuticas al noreste de la Isla La Blanquilla, en una zona que, si bien no corresponde al mar territorial, forma parte del área económica exclusiva del país, donde Venezuela mantiene derechos sobre la explotación de recursos.

EE.UU. mantiene buques desplegados en el Caribe

Desde hace semanas, Estados Unidos ha desplegado ocho buques de guerra en el Caribe sur, en el marco de lo que define como operaciones contra el narcotráfico. Esta presencia ha sido rechazada por Caracas, que considera la acción una provocación militar.

“El navío de guerra desplegó dieciocho efectivos con armas largas que abordaron y ocuparon la pequeña embarcación durante ocho horas”, señala la nota oficial, calificando el hecho como un acto de “hostilidad” y “uso desproporcionado de medios militares”.

El gobierno venezolano aseguró que las Fuerzas Armadas monitorearon el incidente “minuto a minuto”, y acusó a Washington de buscar “un incidente que justifique una escalada bélica en el Caribe”.

Maduro ordena despliegue militar y convoca a civiles

Las tensiones entre ambos países se intensificaron luego de que el presidente estadounidense Donald Trump informara que una lancha con 11 presuntos narcotraficantes —según dijo, procedentes de Venezuela— fue destruida por fuerzas navales de EE.UU. La operación dejó 11 muertos.

Washington no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo, y lo acusa de liderar el supuesto “Cartel de los Soles”, una red de narcotráfico por la que ofrece 50 millones de dólares de recompensa.

En respuesta, Maduro calificó la operación estadounidense de “asedio encubierto”, ordenó el despliegue de 25.000 efectivos militares en estados fronterizos con Colombia y zonas costeras, y llamó a la Milicia Bolivariana y a reservistas a prepararse para un eventual conflicto.

“Vamos a los cuarteles a entrenarnos, a aprender a disparar y a recibir el adiestramiento táctico necesario”, expresó el mandatario en cadena nacional.

