"Luchó por vivir, pero no pudo contra las quemaduras", lamentó entre lágrimas el hermano del bombero fallecido

El sargento Abel Isaac Chillca Marca, miembro de los Bomberos de la Policía Boliviana, falleció este sábado 13 de septiembre luego de varias semanas de agonía, tras haber sufrido graves quemaduras en la explosión de un silo en una empresa maderera del Parque Industrial Latinoamericano en Santa Cruz. Tenía apenas 25 años.

En medio del dolor, su hermano, Juan Chillca, destacó ante las cámaras de la Red Uno el espíritu de lucha y servicio que siempre caracterizó al joven bombero.

“Estamos muy dolidos, no tengo palabras para decir. Él estaba luchando por vivir, pero no pudo contra las quemaduras”, expresó con la voz entrecortada.

Abel, quien llevaba apenas un año en la institución como bombero policial, fue uno de los cuatro funcionarios heridos en la explosión ocurrida el pasado 20 de agosto. Desde entonces permanecía internado en el Hospital Obrero, con quemaduras de segundo grado en el rostro y extremidades. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció este sábado tras sufrir un paro cardíaco.

Para su familia, Abel no solo era un hijo y hermano ejemplar, sino también el mayor orgullo.

“Él tenía hartos sueños, quería ser policía… y lo logró”, recordó Juan Chillca. “Siempre nos decía que estaba bien, que no nos preocupemos. Cada semana mi mamá lo llamaba”.

Abel se graduó de la academia policial apenas el año pasado y había sido destinado a la Unidad de Bomberos en Santa Cruz. Soltero y con muchas aspiraciones, soñaba con formar una familia y sorprender a los suyos este fin de año. “Él quería que llegue fin de año para darles un buen regalo. Pero Dios se lo llevó antes de que pase todo eso”, lamentó su hermano.

Durante este sábado, familiares, amigos, miembros de la Policía y compañeros bomberos acudieron al velorio para dar el último adiós y expresar sus condolencias. La jornada de mañana, el cuerpo será trasladado a su natal Oruro, donde recibirá cristiana sepultura.

