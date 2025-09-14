Bomberos se descompensan por calor extremo y humo en Guarayos

Tres bomberos voluntarios han requerido atención médica en las últimas 48 horas en el municipio de Ascensión de Guarayos, Santa Cruz, debido al agotamiento extremo, la exposición al humo y las altas temperaturas que superan los 42 °C.

La situación fue confirmada por Jackmina Mustafa, directora municipal de Desarrollo Productivo y Medioambiente, quien señaló que uno de los casos fue trasladado de urgencia a un centro de salud tras presentar una fuerte descompensación.

“La inhalación de humo y el cansancio de haber trabajado varias horas durante los últimos días ha provocado que algunos bomberos voluntarios tengan descompensaciones y sean atendidos en centros hospitalarios en el municipio de Guarayos”, explicó.

Los bomberos afectados recibieron primeros auxilios en el lugar y fueron estabilizados con suero y oxígeno en el hospital local. Según Mustafa, actualmente se encuentran fuera de peligro y continúan en recuperación con monitoreo médico.

Mustafa también advirtió que el desgaste físico de los voluntarios no solo está relacionado con los incendios, sino con las condiciones climáticas severas.

“Es una situación muy fuerte para nuestros bomberos. El humo está ahí constante. A veces les incomoda el uso del barbijo y al moverlo o quitárselo respiran directamente el humo, lo que afecta su salud”, afirmó.

Las altas temperaturas, la intensa radiación solar y la constante presencia de humo han complicado el trabajo de los equipos que luchan contra los incendios en la región.

Pese a estos desafíos, la directora destacó que los focos de incendio que amenazaban comunidades y áreas urbanas han sido contenidos gracias a la labor del equipo de emergencia.

