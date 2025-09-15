¡Terrible! Denuncian a un albañil por abuso a una menor dentro de la vivienda donde trabajaba

El comandante Departamental de la Policía en La Paz, coronel Gunther Agudo, informó este domingo, sobre un caso denunciado de abuso sexual a una menor de edad de 15 años, presuntamente cometido por un albañil, dentro de una vivienda donde él estaba empleado.

Agudo señaló que los padres de la menor de 15 años, sorprendieron al sujeto, quien se encontraba con la víctima al interior de una habitación, donde fue abusada, por lo que denunciaron el hecho ante la Policía.

“A denuncia de familiares de una persona de sexo femenino de 15 años de edad se ha constituido a lo que corresponde el distrito 8, en la zona San Luis Senkata, avenida prolongación Suarez, es donde se pudo conocer que familiares de esta menor habían detectado, que la misma se encontraba al interior de una habitación, con una persona mayor de 27 años de edad la cual había realizado un abuso sexual”, manifestó Agudo.

Según el jefe policial, tras la denuncia de manera inmediata se procedió a la aprehensión del sujeto, posteriormente fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia.

Por el momento el sujeto se encuentra en dependencias policiales, el caso fue puesto a conocimiento del Ministerio Público, y espera su audiencia de medidas cautelares.

