De Medellín a Roma: Así fue la histórica presentación de Karol G en el Vaticano

Roma fue testigo este sábado de un hecho inédito: la Plaza de San Pedro acogió por primera vez un concierto masivo, el festival Grace for the World, que reunió a artistas de talla mundial bajo un mismo mensaje de fraternidad y paz. Y entre todos ellos, la gran protagonista de la noche fue la colombiana Karol G.

La intérprete paisa, conocida en el mundo del reguetón como la Bichota, subió al escenario ante decenas de miles de asistentes que abarrotaron la plaza y la Vía della Conciliazione. Aunque su actuación apenas duró cinco minutos, conmovió a la multitud con una versión emotiva de Mientras me curo el cora, acompañada por un coro de 250 voces que reforzó el tono espiritual del evento.

“¡Ay, no me digas que se acabó!”, exclamaban entre risas y decepción un grupo de turistas mexicanas, reflejando el sentir de muchos seguidores que esperaban más tiempo junto a su artista favorita. Sin embargo, la cantante demostró que podía adaptarse a un escenario cargado de solemnidad sin renunciar a su esencia.

El público, diverso y variopinto, mezclaba turistas, jóvenes latinos, monjas, frailes y familias enteras. La plaza vibró cuando Karol G regresó al escenario para interpretar a dúo con Andrea Bocelli Vivo por ella, un momento que quedará en la memoria colectiva por su inusual combinación de estilos.

El cartel del festival también incluyó a figuras como John Legend, Il Volo, BamBam y el dúo Clipse, conformando un mosaico musical sin precedentes en el corazón de la Iglesia católica. Según Pharrell Williams, maestro de ceremonias de la velada, la asistencia rondó las 300.000 personas, superando incluso las grandes canonizaciones.

Aunque sectores conservadores habían criticado la presencia de la colombiana —con una petición en línea que superó las 14.000 firmas—, su participación resultó ser uno de los momentos más aplaudidos de la noche. Karol G, que lidera además una fundación de impacto social, logró dejar una huella inesperada en uno de los escenarios más solemnes del mundo.

