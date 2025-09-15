El subcomandante departamental de la Policía en La Paz, coronel Willy Paz, informó este domingo sobre un hecho violento en el que un albañil habría empujado a su compañero de trabajo, provocándole graves heridas. La víctima se encuentra en estado crítico.

El incidente ocurrió durante el consumo de bebidas alcohólicas dentro de una construcción. Según el informe, en medio de la discusión, uno de los trabajadores empujó al otro, quien cayó desde el primer piso.

“Este hecho se produjo en la comunidad Asunta, en circunstancias de que dos trabajadores de la construcción se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas, junto a otras personas”, manifestó Paz.

Según el jefe policial, el albañil afectado cayó del primer piso de la construcción y hasta el momento tiene lesiones graves y se encuentra en estado muy delicado, mientras que el otro albañil fue aprehendido y podría ser cautelado en las próximas horas.

“Al momento, la Policía de Achocalla ha procedido a la aprehensión de este sujeto, quien ha sido puesto en conocimiento del Ministerio Público, por el delito de lesiones graves y gravísimas”, afirmó Paz.

Mira la programación en Red Uno Play