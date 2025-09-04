¡Consternador! Albañil muere tras caer de un quinto piso en obra en construcción en Potosí

El Comando Departamental de la Policía en Potosí informó este miércoles sobre la muerte de un albañil que cayó desde el quinto piso de un edificio en construcción.

El hecho ocurrió en una obra ubicada en la intersección de las calles Potosí y Colón, donde la víctima, identificada como Diego M., de 30 años, sufrió la caída que le costó la vida.

Las autoridades policiales iniciaron la investigación para establecer las circunstancias del hecho y si se contaban con las medidas de seguridad correspondientes en la construcción.

