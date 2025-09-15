TEMAS DE HOY:
Muertos y herido tras accidentes Bebé murió en el vientre de su madre Incendio en Cochabamba

29ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Horror en la cancha: jugador de rugby pierde la vida tras desplomarse en pleno campo de juego

El jugador Esteban César Racca, de 41 años, se desplomó en pleno encuentro del campeonato paraguayo de rugby y no pudo ser reanimado pese a los esfuerzos médicos.

Martin Suarez Vargas

15/09/2025 10:14

Foto: Internet.
Paraguay.

Escuchar esta nota

El rugby paraguayo se vio sacudido este domingo por un hecho lamentable. Durante el encuentro entre OKC Rugby y Jabalíes Rugby Club, correspondiente al campeonato oficial, el argentino Esteban César Racca, de 41 años, sufrió una descompensación repentina que lo obligó a abandonar el campo de juego.

Los bomberos intentaron reanimarlo durante aproximadamente 30 minutos aplicando maniobras de primeros auxilios, pero lamentablemente no pudieron salvarle la vida.

El agente fiscal Jorge Escobar, de la Unidad Zonal de Luque, se hizo presente en el lugar para investigar la causa de la muerte. Tras las diligencias iniciales, el cuerpo de Racca fue trasladado a la Morgue Judicial de Asunción, donde se realizarán estudios forenses para determinar con precisión las razones del deceso.

El hecho causó conmoción entre los jugadores, entrenadores y aficionados, quienes despidieron a Racca recordando su pasión y entrega dentro de la cancha.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD