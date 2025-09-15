Horror en la cancha: jugador de rugby pierde la vida tras desplomarse en pleno campo de juego

El rugby paraguayo se vio sacudido este domingo por un hecho lamentable. Durante el encuentro entre OKC Rugby y Jabalíes Rugby Club, correspondiente al campeonato oficial, el argentino Esteban César Racca, de 41 años, sufrió una descompensación repentina que lo obligó a abandonar el campo de juego.

Los bomberos intentaron reanimarlo durante aproximadamente 30 minutos aplicando maniobras de primeros auxilios, pero lamentablemente no pudieron salvarle la vida.

El agente fiscal Jorge Escobar, de la Unidad Zonal de Luque, se hizo presente en el lugar para investigar la causa de la muerte. Tras las diligencias iniciales, el cuerpo de Racca fue trasladado a la Morgue Judicial de Asunción, donde se realizarán estudios forenses para determinar con precisión las razones del deceso.

El hecho causó conmoción entre los jugadores, entrenadores y aficionados, quienes despidieron a Racca recordando su pasión y entrega dentro de la cancha.

