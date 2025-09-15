El gerente de la Asociación Boliviana de Criadores de Cebú (Asocebú), Fernando Baldomar, informó este domingo a Red Uno, sobre los ganadores de los ejemplares de toros más pesados presentados en la Expocruz 2025.

“El toro más pesado es Teo FIV de la Cabaña Santa Bárbara, es un ejemplar de 30 meses, el peso 1.275 kilogramos y es del Expositor Wilfredo Villavicencio, el segundo ejemplar más pesado fue Jacaranda FIV Chorobi, con 1.175 kilogramos, del expositor Fernando Roca de la Cabaña Chorobi”, manifestó Baldomar.

Según el gerente de Asocebú, el peso es muy importante dentro de la medida que vienen a hacer sujetos los animales, para el jurado, donde se ve la alta calidad de la genética del ganado.

Así mismo, señalaron que Teo FIV superó el peso del pasado año, que estaba en 1.182 kilogramos, y ahora se tiene 1.275 kilogramos.

“Con esto concluimos el proceso de admisión, empezamos a tabular toda la información, y a realizar el catálogo para el juzgamiento que empieza el día martes”, detalló Baldomar.

