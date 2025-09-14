Bolivia recupera el voto en la Asamblea General de la ONU tras acordar pagos en moneda nacional

Bolivia volverá a ejercer su derecho a voto en la Asamblea General de las Naciones Unidas, tras alcanzar un acuerdo que le permitió cancelar sus aportes en bolivianos, informó este domingo el viceministro de Relaciones Exteriores, Elmer Catarina.

La suspensión temporal fue consecuencia del retraso en el pago de cuotas anuales, producto de la escasez de dólares en el país. Según Catarina, este problema estuvo relacionado con bloqueos legislativos que impidieron el ingreso de divisas al Estado.

“La población sabe, lamentablemente, que la Asamblea Legislativa bloqueó totalmente el ingreso de dólares”, señaló la autoridad en entrevista con BTV.

El impasse se resolvió mediante gestiones del Ministerio de Economía, el Banco Central de Bolivia y el Ministerio de Planificación, que lograron negociar con organismos internacionales un mecanismo de pago alternativo.

“Hemos negociado con todos los organismos para hacer el pago en bolivianos (...). La buena noticia es que recuperamos el voto, nada menos que en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas”, afirmó Catarina.

El uso de moneda nacional permitió retomar gradualmente los pagos, aunque con Naciones Unidas el acuerdo tomó más tiempo.

El presidente Luis Arce participará a fines de septiembre en la Asamblea General de la ONU, con una agenda que incluye al menos cinco reuniones bilaterales con autoridades de España, Chile, Brasil y China, entre otros.

La canciller Celinda Sosa también sostendrá encuentros diplomáticos, en los que se espera la firma de acuerdos bilaterales orientados a la integración regional y al comercio exterior, según adelantó el Viceministro.

