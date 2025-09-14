Gobierno reporta ocho incendios activos que afectan a Beni y Santa Cruz

El ministro Álvaro Ruiz informó que se movilizó a bomberos de las Fuerzas Armadas, la Policía y voluntarios para reforzar las tareas de mitigación.
14/09/2025 13:30
Escuchar esta nota
El ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz, informó este domingo que hasta la fecha se registran ocho incendios activos en el país, concentrados principalmente en los departamentos de Beni y Santa Cruz, donde las brigadas continúan desplegadas para sofocar el fuego.
Ruiz destacó que, a través del Viceministerio de Defensa Civil, se movilizó a bomberos de las Fuerzas Armadas, la Policía y voluntarios para reforzar las tareas de mitigación.
Precisó que, aunque la superficie afectada no llega al medio millón de hectáreas, la situación sigue siendo preocupante. “No estamos contentos con eso”, remarcó.
Asimismo, subrayó que, a diferencia de gestiones pasadas, esta vez no se esperó la declaratoria de emergencia municipal para ingresar con las brigadas de primera respuesta. “Se actuó de inmediato para sofocar los incendios y evitar que se expandan más”.
Mira la programación en Red Uno Play
12:25
14:00
16:00
18:00
19:00
19:55
12:25
14:00
16:00
18:00
19:00
19:55