Gobierno reporta ocho incendios activos que afectan a Beni y Santa Cruz

El ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz, informó este domingo que hasta la fecha se registran ocho incendios activos en el país, concentrados principalmente en los departamentos de Beni y Santa Cruz, donde las brigadas continúan desplegadas para sofocar el fuego.

“Ahora hasta la fecha hoy tenemos ocho incendios activos, todos estos incendios se han estado concentrando en los departamentos de Beni y Santa Cruz. En Beni tenemos tres, esta Exaltación, Loreto que estaba sofocado y aparentemente ha reactivado, y San Ramón. En Santa Cruz tenemos cinco incendios en Asunción de Guarayos, Concepción, Carmen Rivero Torrez, El Puente y San Ignacio de Velasco, donde ya hemos ido controlando”, detalló la autoridad en BTV.

Ruiz destacó que, a través del Viceministerio de Defensa Civil, se movilizó a bomberos de las Fuerzas Armadas, la Policía y voluntarios para reforzar las tareas de mitigación.

Precisó que, aunque la superficie afectada no llega al medio millón de hectáreas, la situación sigue siendo preocupante. “No estamos contentos con eso”, remarcó.

Asimismo, subrayó que, a diferencia de gestiones pasadas, esta vez no se esperó la declaratoria de emergencia municipal para ingresar con las brigadas de primera respuesta. “Se actuó de inmediato para sofocar los incendios y evitar que se expandan más”.

