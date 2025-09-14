Vecinos de Yapacaní intentaron linchar a un presunto ladrón de motocicletas; la Policía evitó la tragedia

Un presunto ladrón de motocicletas estuvo a punto de ser linchado por una turba en Yapacaní, donde vecinos cansados de la inseguridad decidieron capturarlo y propinarle una brutal golpiza. La intervención oportuna de la Policía evitó que el hecho termine en tragedia.

En un video se escucha a los pobladores increpar al sujeto, mientras uno de ellos le advierte: “Habla, te conviene hablar”. Entre reclamos y golpes, exigían que el hombre confesara sobre los robos de motos registrados en la zona.

El hecho refleja el creciente malestar ciudadano por la falta de seguridad en el municipio. Según testimonios, los robos de motocicletas se han vuelto recurrentes y los vecinos señalan sentirse indefensos ante la acción limitada de las autoridades.

El presunto delincuente, fue rescatado por efectivos policiales y trasladado de inmediato a un centro hospitalario debido a las lesiones sufridas en la agresión colectiva.

La Policía anunció que se abrirá una investigación tanto sobre los hechos de robo atribuidos al sospechoso.

