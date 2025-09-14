Ministra califica como un "retroceso" el juicio de responsabilidades en los casos Sacaba y Senkata

La ministra de Justicia, Jessica Saravia, calificó este domingo como un retroceso la decisión judicial de remitir a juicio de responsabilidades los casos de Sacaba y Senkata, ocurridas en noviembre de 2019.

Saravia advirtió que esta determinación podría abrir la vía para que las víctimas acudan a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o las Naciones Unidas, en busca de justicia.

“Cuando internamente un Estado no responde ante los procesos que puedan establecer los responsables de estos hechos, las víctimas tienen la posibilidad de acudir a organismos internacionales como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Naciones Unidas. Evidentemente dentro de estos se sigue un proceso que puede derivar en una sentencia para el Estado boliviano y eso puede generar también la reparación que se tenga que otorgar a las víctimas”, explicó la autoridad en BTV.

Los hechos en Sacaba y Senkata dejaron decenas de fallecidos y heridos, según recordó la autoridad. Por ello, remarcó que se trata de casos de violación de derechos humanos que, de acuerdo a tratados internacionales suscritos por Bolivia, no deben quedar en la impunidad.

Saravia señaló que la justicia nacional tiene la responsabilidad de ofrecer respuestas claras y evitar que el país enfrente procesos internacionales que podrían derivar en sanciones y obligaciones de reparación a las víctimas.

Mira la programación en Red Uno Play