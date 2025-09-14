Ministra califica como un "retroceso" el juicio de responsabilidades en los casos Sacaba y Senkata

La ministra de Justicia, Jessica Saravia, recordó que los hechos de Sacaba y Senkata dejaron un saldo de decenas de fallecidos y heridos, por lo que constituyen casos de violación de derechos humanos.
14/09/2025 13:07
La ministra de Justicia, Jessica Saravia, calificó este domingo como un retroceso la decisión judicial de remitir a juicio de responsabilidades los casos de Sacaba y Senkata, ocurridas en noviembre de 2019.
Saravia advirtió que esta determinación podría abrir la vía para que las víctimas acudan a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o las Naciones Unidas, en busca de justicia.
Los hechos en Sacaba y Senkata dejaron decenas de fallecidos y heridos, según recordó la autoridad. Por ello, remarcó que se trata de casos de violación de derechos humanos que, de acuerdo a tratados internacionales suscritos por Bolivia, no deben quedar en la impunidad.
Saravia señaló que la justicia nacional tiene la responsabilidad de ofrecer respuestas claras y evitar que el país enfrente procesos internacionales que podrían derivar en sanciones y obligaciones de reparación a las víctimas.
