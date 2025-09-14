TEMAS DE HOY:
TSE realizará este viernes 19 de septiembre el sorteo público de jurados electorales en Bolivia y en el exterior

Los jurados electorales cumplen un rol fundamental en la organización y administración del día de votación, ya que son responsables de la instalación de las mesas, la conducción del sufragio y el conteo de votos.

Hans Franco

14/09/2025 12:10

Foto: TSE realizará este viernes 19 el sorteo público de jurados electorales
La Paz

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizará este viernes 19 el sorteo público para la selección de jurados electorales que integrarán las mesas de sufragio en todo el país y en los recintos habilitados en el exterior.

La información fue ratificada por el vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED), Sabino Chávez, quien explicó que el proceso se desarrollará de manera simultánea en los nueve tribunales departamentales y en el propio TSE.

Los jurados electorales cumplen un rol fundamental en la organización y administración del día de votación, ya que son responsables de la instalación de las mesas, la conducción del sufragio y el conteo de votos.

El TSE establece que la designación de jurados es de carácter obligatorio y que los seleccionados recibirán la capacitación correspondiente para garantizar el correcto desarrollo de la jornada electoral.

