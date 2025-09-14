TEMAS DE HOY:
Comunidad

“Gran héroe”: familiares y colegas despidieron al bombero Abel Chillca con honores en Santa Cruz

El sargento Abel Chillca murió tras la explosión en Santa Cruz y recibió un ascenso póstumo. El cortejo fúnebre partió hacia Oruro, su tierra natal, para su sepultura.

Charles Muñoz Flores

14/09/2025 12:53

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Familiares, amigos y colegas rindieron este domingo un emotivo homenaje al sargento Abel Isaac Chilca Marca, bombero de la Policía, fallecido tras permanecer 25 días internado a causa de graves quemaduras sufridas en la explosión de un silo en una empresa del Parque Industrial de Santa Cruz, el pasado 19 de agosto.

El cuerpo del sargento Chillca fue trasladado desde el salón velatorio hasta la unidad de Bomberos, donde se realizó una misa de cuerpo presente. Posteriormente, el cortejo fúnebre se dirigirá a Oruro, su tierra natal, donde recibirá cristiana sepultura.

“Muy orgulloso por mi hermano, para mí es un gran héroe”, expresó Juan Chilca, hermano del sargento. Durante la ceremonia, camaradas y colegas recordaron el valor y la entrega de Chilca, quien se convirtió en ejemplo de sacrificio y compromiso con la comunidad.

El comandante de la Policía, coronel Rolando Rojas, confirmó que el sargento será ascendido póstumamente a sargento segundo. “Si se va a hacer el trámite correspondiente, pero es un hecho que se procederá con este ascenso póstumo”, indicó.

 

