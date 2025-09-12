Se mantienen las gestiones diplomáticas por médico palestino boliviano en Gaza, según la Cancillería

El Gobierno de Bolivia realiza las gestiones diplomáticas para lograr la evacuación del médico Reefat Alathamna, ciudadano palestino con nacionalidad boliviana que permanece en la Franja de Gaza junto a su familia, en medio del conflicto armado.

El vicecanciller Esteban Catarina informó que el caso sigue siendo prioridad para la Cancillería. “Nunca nos hemos descuidado. Hemos velado por los derechos humanos de los compatriotas en el exterior”, señaló.

Catarina explicó que, gracias a coordinaciones con países como Chile y Colombia, varios bolivianos ya salieron de la zona de conflicto. Sin embargo, reconoció que la situación de Alathamna es “especial” por el bloqueo impuesto por Israel, que ha denegado los permisos necesarios para su salida.

“Las gestiones diplomáticas siguen en curso, pero no es un tema que dependa directamente del gobierno boliviano”, afirmó el vicecanciller.

El médico, su esposa Noha y sus cinco hijos viven desplazados desde el inicio de la ofensiva israelí, el 7 de octubre de 2023. Esta semana, volvió a pedir ayuda mediante un mensaje difundido en redes sociales, donde detalló que han debido cambiar de refugio al menos diez veces y enfrentan escasez de alimentos y agua.

El Gobierno reiteró que seguirá insistiendo en el marco de la diplomacia internacional y la cooperación regional para proteger la vida de sus ciudadanos en zonas de conflicto.

Con información de ABI

Mira la programación en Red Uno Play