Accidente en la Santos Dumont: micro cayó a un canal de drenaje y el conductor huyó del lugar

La noche del sábado se registró un accidente de tránsito en la avenida Santos Dumont, entre el séptimo y octavo anillo, cuando un vehículo de transporte público aparentemente perdió el control y terminó precipitándose a un canal de drenaje.

De acuerdo con el relato de los testigos, la causa del hecho habría sido el exceso de velocidad. Tras el impacto, el conductor se dio a la fuga dejando el micro en el lugar, mientras vecinos de la zona aseguraron que el motorizado circulaba sin pasajeros al momento del siniestro.

Efectivos de Tránsito acudieron a la zona para iniciar las investigaciones correspondientes y trasladar el vehículo. Hasta el cierre de esta edición, no se registraron personas heridas ni daños a terceros.

Se aguarda un informe oficial de las autoridades en las próximas horas.

