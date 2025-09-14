La Asamblea enfrenta discrepancias sobre la designación de nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral

La designación de nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) genera discrepancias en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde legisladores de distintas bancadas expresaron dudas sobre la viabilidad de alcanzar los dos tercios necesarios para la aprobación.

El expresidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, manifestó su escepticismo respecto a que el proceso prospere en el pleno. “No creo que se designe porque hay una obligación constitucional de que esto proceda a una votación de dos tercios y no vamos a poder lograrlo. Aunque se aprobara en las comisiones, no creo que nos dé el tiempo”, señaló.

En la misma línea, el diputado Alejandro Reyes, de Comunidad Ciudadana (CC), recordó que cualquier designación de vocales electorales requiere el respaldo de una norma aprobada con mayoría calificada. “En toda designación por dos tercios también debe venir de una ley que tenga dos tercios para la designación de los vocales electorales”, enfatizó.

Por su parte, el diputado Zacarías Laura, del Movimiento Al Socialismo (MAS), expresó que el tema está en la agenda de la presidencia de Diputados y que corresponde al pleno tomar una decisión. “El presidente de la Cámara de Diputados lo va a poner en agenda (la ley de designación de vocales aprobada en la Comisión de Constitución)”, aseguró.

El debate se mantiene abierto y el tratamiento en el pleno legislativo definirá si se logra avanzar en la renovación de las autoridades electorales, en un contexto marcado por la cercanía de las elecciones nacionales.

