Los hermanos Thuram protagonizan un momento de película en el clásico italiano

Marcus y Khéphren marcaron goles consecutivos para el Inter y Juventus y celebraron de la misma manera bajo la mirada de su padre Lilian Thuram.

Martin Suarez Vargas

14/09/2025 14:48

Marcus y Khéphren marcaron goles consecutivos para el Inter y Juventus. Foto: Internet.
Italia.

El clásico entre Inter de Milán y Juventus dejó una de las escenas más memorables de la Serie A. En un duelo que terminó 4-3 a favor de la ‘Vecchia Signora’, Marcus Lilian Thuram abrió la historia para el Inter con un cabezazo que celebró señalando su cabeza y mostrando su dorsal a la hinchada rival. Apenas seis minutos después, su hermano Khéphren repitió la dosis: marcó de cabeza y festejó exactamente igual.

La imagen se volvió aún más simbólica al estar presenciada por su padre, el histórico Lilian Thuram, quien desde la tribuna observó cómo sus hijos se robaron el protagonismo del clásico. Aunque el Inter terminó cayendo, el momento de los hermanos quedó grabado como uno de los pasajes más emotivos y cinematográficos del fútbol italiano.

