Con dos golazos de Haaland y uno de Foden, el City se adueñó del clásico de Manchester ante el United

El clásico de Manchester tuvo dueño este domingo. El City mostró una versión arrolladora y se impuso 3-0 sobre el United en un encuentro marcado por la primera aparición de Gianluigi Donnarumma con la camiseta celeste.

Phil Foden abrió la cuenta en la primera parte, mientras que Erling Haaland sentenció el duelo con dos tantos más en el complemento, confirmando su gran momento goleador al alcanzar cinco dianas en apenas cuatro fechas.

El triunfo devuelve la confianza al conjunto dirigido por Pep Guardiola, que había sufrido dos derrotas consecutivas antes del parón internacional. Con esta victoria, los “Citizens” trepan en la clasificación y se preparan para afrontar un exigente calendario con compromisos ante el Nápoles en Champions y frente al Arsenal en la Premier.

En contraste, el Manchester United de Ruben Amorim sigue sin levantar cabeza y permanece en la parte baja de la tabla, generando preocupación entre sus seguidores.

