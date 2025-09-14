TEMAS DE HOY:
accidente deja dos muertos Narcotráfico Trópico de Cochabamba

37ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Con dos golazos de Haaland y uno de Foden, el City se adueñó del clásico de Manchester ante el United

Con goles de Foden y un doblete de Haaland, el conjunto de Guardiola venció 3-0 en el clásico de Manchester y escaló posiciones en la Premier League. 

Martin Suarez Vargas

14/09/2025 14:41

Erling Haaland y Foden, jugadores claves en el triunfo del City sobre el United en el clásico de Manchester. Foto: Redes sociales del City.
Inglaterra.

Escuchar esta nota

El clásico de Manchester tuvo dueño este domingo. El City mostró una versión arrolladora y se impuso 3-0 sobre el United en un encuentro marcado por la primera aparición de Gianluigi Donnarumma con la camiseta celeste.

Phil Foden abrió la cuenta en la primera parte, mientras que Erling Haaland sentenció el duelo con dos tantos más en el complemento, confirmando su gran momento goleador al alcanzar cinco dianas en apenas cuatro fechas.

El triunfo devuelve la confianza al conjunto dirigido por Pep Guardiola, que había sufrido dos derrotas consecutivas antes del parón internacional. Con esta victoria, los “Citizens” trepan en la clasificación y se preparan para afrontar un exigente calendario con compromisos ante el Nápoles en Champions y frente al Arsenal en la Premier.

En contraste, el Manchester United de Ruben Amorim sigue sin levantar cabeza y permanece en la parte baja de la tabla, generando preocupación entre sus seguidores.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD