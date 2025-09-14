“No sabemos qué vamos a hacer”: Delincuentes roban pertenencias de vehículo en Obrajes

La inseguridad vuelve a golpear a la zona de Obrajes. Al menos tres delincuentes sustrajeron objetos de valor del interior de un vehículo que se encontraba estacionado en inmediaciones de la Caja Petrolera. Tras cometer el ilícito, los antisociales se dieron a la fuga.

Testigos relataron que el hecho ocurrió en cuestión de minutos y que la zona ya se ha convertido en un punto crítico para los robos. “No es la primera vez que pasa, varias veces han robado ahí. Aprovechan que los autos están estacionados y actúan rápido”, relató una vecina que presenció la situación.

Lo que más preocupa a los habitantes es la forma en que los delincuentes están operando. Según testimonios, ahora recurren incluso al uso de gases lacrimógenos para inmovilizar o intimidar a las víctimas. “Ya no hay seguridad, no sabemos qué vamos a hacer. Entre dos o tres se organizan y atacan”, advirtió otra residente.

Los vecinos demandan a las autoridades policiales un mayor patrullaje y control en la zona, pues aseguran que los robos se han vuelto frecuentes y que la falta de presencia policial incentiva la acción delictiva.

Hasta el cierre de esta edición, la Policía no ha brindado un informe oficial sobre este caso ni sobre las medidas de seguridad que se implementarán para frenar la ola de robos en Obrajes.

