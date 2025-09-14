Joven denuncia estafa tras depositar 3.000 bolivianos por batería musical

Un joven denunció haber sido víctima de una estafa luego de intentar comprar una batería musical a través de la plataforma digital Marketplace. El afectado relató que, tras varios días de conversación con el supuesto vendedor, decidió depositar 3.000 bolivianos como adelanto, confiando en la seriedad de la transacción.

El vendedor utilizó documentos aparentemente oficiales y hasta compartió audios y videos en los que mostraba cómo embalaba la batería para su envío desde Yacuiba con destino final a La Paz. Convencido, el comprador realizó el depósito de la mitad del costo total.

“Yo mismo le dije que no quería caer en una estafa, y él me mandaba audios, hasta hablaba de orar por esas personas. Me animé porque quería la batería para alabar a Dios”, relató la víctima.

Sin embargo, al acudir a recoger el instrumento en la flota, los familiares del joven se encontraron con que el voucher de envío era falso y que el código figuraba como si el paquete ya hubiera sido retirado.

Tras insistir en contactar al vendedor, la víctima descubrió que se trataba de un estafador que usaba documentos falsificados y la identidad de terceros para cometer el delito.

Lo más grave, según el denunciante, ocurrió cuando intentó formalizar el hecho ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Un policía le habría pedido dinero para iniciar el trámite. “Primero me dijo que debía contratar un abogado que cobraría 6.000 bolivianos, luego me pidió 1.500 y después 700. Ahí me desanimé”, contó.

La víctima pide a las autoridades investigar tanto a los responsables de la estafa como a los efectivos que, presuntamente, estarían lucrando con el dolor de quienes buscan justicia.

