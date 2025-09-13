Presidente Arce reconoce retrocesos electorales y llama a la unidad de las organizaciones sociales

El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, reconoció este viernes que los resultados de las recientes elecciones no fueron favorables en la zona andina y, particularmente, en el municipio de Bolívar. Ante este escenario, advirtió que los avances alcanzados en políticas sociales y en la consolidación del modelo económico podrían estar en riesgo si no se fortalece la unidad de las organizaciones sociales.

“Hemos visto los resultados de las elecciones, hemos trabajado bastante en los municipios de la zona andina y particularmente aquí en Bolívar. Hay que reconocer, hermanos, que no nos ha ido bien como quisiéramos y, por lo tanto, todo lo avanzado puede estar en riesgo. Todo lo que hemos hecho, nuestras políticas sociales que desde nuestro Gobierno impulsamos aun sin tener los recursos, pueden verse afectadas si no garantizamos continuidad”, expresó.

Arce exhortó a las bases sociales a fortalecer la cohesión interna para enfrentar los nuevos desafíos. “Hay que generar un factor que va a ser posible que eso vuelva, que retorne, hermanos. Y ese factor es la unidad de nuestras organizaciones sociales. Por eso exhortamos y pedimos, enfáticamente, que trabajemos la unidad desde la base”, enfatizó.

El mandatario destacó que la consolidación de la unidad social es clave para garantizar la continuidad de las políticas sociales y económicas que caracterizan al modelo implementado por su administración.

Mire el video:

