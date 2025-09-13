Presidente Arce reconoce retrocesos electorales y llama a la unidad de las organizaciones sociales

El mandatario destacó que la consolidación de la unidad social es clave para garantizar la continuidad de las políticas sociales y económicas que caracterizan al modelo implementado por su administración.
El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, reconoció este viernes que los resultados de las recientes elecciones no fueron favorables en la zona andina y, particularmente, en el municipio de Bolívar. Ante este escenario, advirtió que los avances alcanzados en políticas sociales y en la consolidación del modelo económico podrían estar en riesgo si no se fortalece la unidad de las organizaciones sociales.
Arce exhortó a las bases sociales a fortalecer la cohesión interna para enfrentar los nuevos desafíos. “Hay que generar un factor que va a ser posible que eso vuelva, que retorne, hermanos. Y ese factor es la unidad de nuestras organizaciones sociales. Por eso exhortamos y pedimos, enfáticamente, que trabajemos la unidad desde la base”, enfatizó.
