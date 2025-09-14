¿Dónde está Armin Dorgathen? Acusan que dirige YPFB desde Paraguay; oficialismo desmiente

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, estaría fuera del país y dirigiendo la estatal desde Paraguay, según denunciaron este fin de semana legisladores del ala evista y el exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos.

El diputado Renán Cabezas advirtió que algunas autoridades del Gobierno estarían optando por salir del país para evadir responsabilidades en procesos judiciales vinculados a presuntas irregularidades durante su gestión. En ese marco, aseguró que Dorgathen ya se encontraría en Paraguay.

“Si tenemos información de que eso viene sucediendo, por eso hemos pedido al fiscal General del Estado que genere una alerta migratoria para que no huyan sin rendir cuentas al Estado Plurinacional”, declaró Cabezas, al demandar que se emitan arraigos contra los funcionarios cuestionados.

En la misma línea, el exministro Álvaro Ríos sostuvo en entrevista con el portal Data Polis que Dorgathen estaría dirigiendo desde el vecino país, pese a que la Fiscalía investiga el denominado caso Botrading, que involucra a la estatal petrolera.

Sin embargo, desde el oficialismo surgieron voces que descalifican estas versiones. El diputado del MAS, Zacarias Laura, rechazó las denuncias y afirmó que no existe información oficial sobre la supuesta salida de Dorgathen del territorio nacional.

“Son informaciones no reales. No son oficiales esas versiones que indican que el presidente de YPFB estuviera fuera del país. Lo único que buscan es afectar la institucionalidad de la estatal petrolera”, aseguró Laura.

La Fiscalía aún no se pronunció sobre la solicitud de arraigo presentada por el legislador Cabezas. Mientras tanto, el debate sobre el paradero de Dorgathen y su rol al frente de YPFB se suma al proceso judicial en curso por el caso Botrading.

