Suspenden toma de ADN al presidente Luis Arce; Fiscalía confirma nueva programación

La Fiscalía Departamental de Cochabamba informó que este viernes estaba prevista la toma de muestras de ADN al presidente del Estado, Luis Alberto Arce Catacora, a Brenda Lafuente Fernández y a un menor de edad, como parte de la investigación por la denuncia de abandono de mujer embarazada. Sin embargo, el procedimiento fue suspendido a solicitud de la defensa de la parte denunciante.

El requerimiento fiscal establecía que las muestras debían recogerse en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Cochabamba a las 10:00 de la mañana. No obstante, el abogado de la señora Lafuente pidió que la prueba se realice con la presencia de consultores técnicos propuestos por ambas partes y que se garantice la cadena de custodia para evitar cuestionamientos posteriores.

“Queremos que la toma se realice en igualdad de condiciones y con todas las partes presentes: la madre, el menor y el presunto padre. Además, con peritos propuestos por nosotros y con transparencia absoluta”, señaló el abogado de la denunciante, Patricio Vargas.

Según el mismo abogado, la notificación al presidente habría sido enviada a la ciudad de La Paz, pero hasta el momento no se ha confirmado oficialmente si el mandatario fue notificado o si había aceptado la fecha programada.

Durante la jornada, la señora Brenda Lafuente fue sometida a una valoración psicológica dispuesta por la Fiscalía, pese a que inicialmente estaba programada para el 17 de septiembre. Por su parte, el presidente Arce llegó esta mañana a Cochabamba para cumplir una agenda presidencial en Tolata, lo que generó expectativa mediática en torno a su posible presencia en el IDIF, la cual finalmente no ocurrió.

La Fiscalía no ha definido una nueva fecha para la toma de muestras, pero anticipó que se coordinará para que el procedimiento se realice con todas las garantías legales y técnicas correspondientes.

