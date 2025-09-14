Gobierno reporta siete pasos clandestinos en la frontera con Chile

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Amílcar Velázquez, informó este domingo que se identificaron siete nuevos pasos clandestinos utilizados para el ingreso de vehículos indocumentados desde Chile hacia territorio boliviano.

“En el sector de Pisiga-Toldo se identifican tres nuevos pasos clandestinos, que estaban siendo utilizados para la internación de vehículos indocumentados. Por otra parte, en el sector del Salar de Coipasa, se han identificado unos cuatro pasos clandestinos”, explicó la autoridad en BTV.

Velázquez recordó que el pasado 5 de septiembre una patrulla que operaba en la frontera detectó una caravana de vehículos intentando ingresar de manera ilegal al país. “Esta patrulla trata de parar al vehículo, pero disparando a las llantas. Cuando realizan la persecución, encuentran al vehículo detenido y verifican que en el vehículo se encontraba un contrabandista fallecido”, relató, al precisar que el hecho se encuentra bajo investigación.

La autoridad reiteró que el Gobierno mantiene un despliegue permanente de patrullas en la frontera con Chile y que los operativos continuarán con el objetivo de cerrar los pasos clandestinos, frenar el contrabando y garantizar el control del territorio nacional.

