Edman Lara plantea reformas constitucionales para imponer "mano dura" frente a la corrupción

El candidato del PDC también planteó que dentro de la eventual reforma se garantice el respeto a la propiedad privada. 

Hans Franco

14/09/2025 14:49

Foto: Edman Lara plantea reforma constitucional para sancionar corrupción
La Paz

Escuchar esta nota

El candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, propuso una reforma a la Constitución Política del Estado (CPE) para endurecer las sanciones contra la corrupción y establecer la cadena perpetua como castigo máximo para los responsables de este delito.

“Convoquemos nosotros con todos los procedimientos que dice la norma y le preguntemos a la gente: ¿usted está de acuerdo en cambiar la Constitución Política del Estado para que la pena a todos los corruptos sea cadena perpetua? Yo les aseguro que el 99,9% de la población dice sí”, declaró Lara en un acto proselitista.

El candidato también planteó que una eventual reforma debería garantizar el respeto a la propiedad privada y abrir la puerta a ajustes estructurales que, según él, modernizarían la Constitución.

“Tantas cosas que hay que hacer para cambiar la Constitución, por eso cuando entremos habrá mano dura para los corruptos”, añadió.

Lara advirtió además que, debido a estas propuestas, prevé ser objeto de procesos judiciales y cuestionamientos en la campaña.

