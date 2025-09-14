Edman Lara plantea reformas constitucionales para imponer "mano dura" frente a la corrupción

El candidato del PDC también planteó que dentro de la eventual reforma se garantice el respeto a la propiedad privada.
14/09/2025 14:49
El candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, propuso una reforma a la Constitución Política del Estado (CPE) para endurecer las sanciones contra la corrupción y establecer la cadena perpetua como castigo máximo para los responsables de este delito.
El candidato también planteó que una eventual reforma debería garantizar el respeto a la propiedad privada y abrir la puerta a ajustes estructurales que, según él, modernizarían la Constitución.
“Tantas cosas que hay que hacer para cambiar la Constitución, por eso cuando entremos habrá mano dura para los corruptos”, añadió.
Lara advirtió además que, debido a estas propuestas, prevé ser objeto de procesos judiciales y cuestionamientos en la campaña.
