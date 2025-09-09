Luis Arce, Rolando Cuéllar y Evo Morales arremeten contra Tuto Quiroga tras críticas a Rodrigo Paz

El presidente Luis Arce, el diputado del MAS Rolando Cuéllar y el expresidente Evo Morales, respondieron con duros cuestionamientos al exmandatario Jorge Tuto Quiroga, luego de que este criticara al candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, por desconocer los montos de la deuda externa del país.

Evo Morales recordó las amenazas de judicialización que enfrentó en el pasado y defendió a Rodrigo Paz frente a los señalamientos de Tuto. “Andrónico amenazó con detenerme, yo no escuché tanto del Paz y Lara con detener a Evo. Alguna vez se refirieron seguramente, pero detención, detención es el voto castigo a la privatización”, afirmó.

Por su parte, el presidente Luis Arce cuestionó la autoridad moral de Quiroga para criticar a Paz. “Así también lo he visto con protestar contra un candidato que no conocía los datos económicos. El señor Quiroga tampoco se establece que sepa la normativa en la que se manejan las reservas internacionales. Si él está criticando a otro candidato de que no sabe las normas, de que no sabe los números, él tampoco conoce la normativa del Banco Central ni de las reservas internacionales siendo expresidente. Es realmente alarmante esa situación”, declaró.

En la misma línea, el diputado oficialista Rolando Cuéllar aseguró que existe una relación política entre Quiroga y Morales, y sostuvo que la población ya optó por el binomio del PDC. “Hay una relación directa y una relación íntima entre Evo y Tuto Quiroga, y es por eso que el pueblo boliviano ya eligió a Rodrigo Paz y al capitán Lara como candidatos a la presidencia”, enfatizó.

