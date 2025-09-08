TEMAS DE HOY:
Mujer muere atropellada Joven agredido a machetazos Conductor ebrio

31ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

TSE anuncia encuentro de candidatos presidenciales en Santa Cruz para la firma del “Acuerdo por la Democracia”

El TSE informó que el encuentro contempla la firma de tres compromisos fundamentales, entre ellos un pacto de no agresión entre candidatos, con el propósito de garantizar que la contienda electoral de respeto. 

Hans Franco

08/09/2025 10:37

Foto: TSE anuncia encuentro de candidatos presidenciales en Santa Cruz
La Paz

Escuchar esta nota

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) organiza la realización de un encuentro entre candidatos presidenciales con el objetivo de consolidar compromisos enmarcados en el respeto democrático y la convivencia política. El evento, denominado “Acuerdo por la Democracia”, se llevará a cabo este miércoles 10 de septiembre a las 16:00 horas en la ciudad de Santa Cruz.

De acuerdo con la convocatoria, están invitados los candidatos a segunda vuelta Rodrigo Paz y Edman Lara, representantes del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Jorge Tuto Quiroga y Juan Pablo Velasco, de la alianza Libre.

El TSE informó que el encuentro contempla la firma de tres compromisos fundamentales, entre ellos un pacto de no agresión entre candidatos, con el propósito de garantizar que la contienda electoral se desarrolle en un ambiente de respeto, sin descalificaciones personales y priorizando el debate de propuestas en beneficio de la ciudadanía.

El acto busca reforzar la institucionalidad democrática y generar un escenario de mayor confianza en el electorado, a través de acuerdos que promuevan una competencia justa, transparente y enmarcada en los principios de tolerancia y pluralismo político.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD