TSE anuncia encuentro de candidatos presidenciales en Santa Cruz para la firma del “Acuerdo por la Democracia”

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) organiza la realización de un encuentro entre candidatos presidenciales con el objetivo de consolidar compromisos enmarcados en el respeto democrático y la convivencia política. El evento, denominado “Acuerdo por la Democracia”, se llevará a cabo este miércoles 10 de septiembre a las 16:00 horas en la ciudad de Santa Cruz.

De acuerdo con la convocatoria, están invitados los candidatos a segunda vuelta Rodrigo Paz y Edman Lara, representantes del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Jorge Tuto Quiroga y Juan Pablo Velasco, de la alianza Libre.

El TSE informó que el encuentro contempla la firma de tres compromisos fundamentales, entre ellos un pacto de no agresión entre candidatos, con el propósito de garantizar que la contienda electoral se desarrolle en un ambiente de respeto, sin descalificaciones personales y priorizando el debate de propuestas en beneficio de la ciudadanía.

El acto busca reforzar la institucionalidad democrática y generar un escenario de mayor confianza en el electorado, a través de acuerdos que promuevan una competencia justa, transparente y enmarcada en los principios de tolerancia y pluralismo político.

Mira la programación en Red Uno Play