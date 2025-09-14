TEMAS DE HOY:
Política

Iván Arias dice que los debates serán decisivos en la segunda vuelta electoral

El burgomaestre paceño pidió a los candidatos “decir la verdad” en los debates, particularmente respecto a la provisión de combustibles, la generación de empleos y la estabilidad económica.

Hans Franco

14/09/2025 16:56

Escuchar esta nota

El alcalde de La Paz, Iván Arias, afirmó este domingo que los debates entre candidatos presidenciales y vicepresidenciales en la segunda vuelta electoral de octubre serán “fundamentales” para que la ciudadanía decida su voto, ya que permitirán conocer las propuestas para enfrentar la crisis económica y social que atraviesa Bolivia.

“Los debates van a ser fundamentales para que el país decida por quién votar, como fueron en la anterior etapa. Los debates permitieron, por ejemplo, que el señor Rodrigo Paz sea conocido y se reposicione de situaciones donde estaba. Entonces, creo que el debate va a ser muy seguido (…) y nos dirán claramente lo qué hay que hacer para salir de la crisis y lo que hay que hacer para estabilizar la economía”, señaló Arias durante un acto público en Cochabamba.

El burgomaestre paceño pidió a los candidatos “decir la verdad” en los debates, particularmente respecto a la provisión de combustibles, la generación de empleos y la estabilidad económica. “Seguir por el mismo camino agonizando sin garantizar los combustibles o realmente tomar medidas para que se garantice la provisión de combustible, se garantice la estabilidad económica y ya la gente deje de perder empleos (…) Yo creo que los candidatos en los debates tienen que decirle la verdad de lo que van a hacer”, enfatizó.

Según Arias, los modelos que se perfilan en esta contienda electoral son dos: uno “gradualista”, que sostiene la presencia del Estado empresario, y otro de corte “radical”, que plantea la liberalización económica. Ante esa diferencia, subrayó que la ciudadanía necesita escuchar explicaciones claras y profundas sobre los costos y beneficios de cada propuesta.

“Las propuestas ahora no son muy conocidas, especialmente de Rodrigo Paz porque no tuvo tiempo de explicarlas. Que en los debates nos diga exactamente cómo va a ser el señor Tuto Quiroga, cómo va a solventar, por ejemplo, las medidas radicales que suponen un costo social muy alto”, apuntó.

 

