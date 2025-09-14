Bobadilla silencia Oruro y pone a Always en la cima del campeonato

Always Ready consiguió un valioso triunfo en su visita a Oruro al superar por 0-1 a GV San José. El único tanto del compromiso llegó a los 30 minutos, cuando Héctor Bobadilla aprovechó una asistencia de Enrique Triverio y definió con precisión para sentenciar el marcador.

Con esta victoria, el elenco dirigido por Julio César Baldivieso alcanzó los 43 puntos, cifra que lo coloca en lo más alto del campeonato junto a The Strongest, que en la misma jornada cayó frente a Aurora en Cochabamba.

Por su parte, el equipo orureño, que cumple una campaña destacada en la temporada, se mantiene en el sexto lugar de la tabla con 26 unidades, pese a la derrota ante los alteños.

