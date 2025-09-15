TEMAS DE HOY:
Deportes

Armando Guner, la joven promesa germano-argentina que eligió la Albiceleste

Con apenas 17 años, el delantero del Borussia Mönchengladbach rechazó Alemania y Turquía para vestir la camiseta argentina, siguiendo el legado de su familia y el nombre de Maradona. 

Martin Suarez Vargas

15/09/2025 10:33

Armando Guner, joven futbolista nacido en Alemania y nieto de una argentina de Jujuy. Foto: Internet.
Argentina.

Can Armando Guner, joven futbolista nacido en Alemania y nieto de una argentina de Jujuy, se convirtió en uno de los nombres más comentados del fútbol juvenil tras decidir representar a la Selección argentina Sub-17. Con antecedentes en las juveniles de Alemania y la posibilidad de jugar para Turquía, Guner aseguró que su elección fue inmediata cuando recibió la convocatoria albiceleste.

El delantero, quien recientemente se coronó campeón de la Bundesliga Sub-17 con el Borussia Mönchengladbach y fue elegido MVP de la final tras anotar dos goles ante Leipzig, tiene un vínculo especial con Argentina que trasciende lo deportivo. Su segundo nombre, Armando, es un homenaje a Diego Maradona, un detalle que refleja la conexión familiar con la pasión futbolera del país sudamericano.

A pesar de no haber visitado Argentina hasta ahora, la influencia de su abuela jujeña y el contacto con la cultura nacional lo acercaron a la Albiceleste. “Es un orgullo enorme que la Selección haya puesto sus ojos en mí; nunca imaginé esta oportunidad”, expresó Guner, quien apunta ahora a representar a Argentina en el Mundial Sub-17 en Qatar.

En el campo, Can Armando se destaca por su versatilidad ofensiva, capacidad de desborde y olfato goleador. Aunque todavía perfecciona su español, se muestra comprometido con adaptarse al estilo y la mentalidad del fútbol argentino. Sus redes sociales reflejan esta identificación: publicaciones con la camiseta albiceleste muestran a un joven que lleva el legado de Maradona en el nombre y la pasión por Argentina en el corazón.

