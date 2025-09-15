Red Uno de Bolivia ultima detalles para su gran stand en Expocruz 2025

A tan solo cuatro días de la inauguración de la Feria Internacional de Santa Cruz, Expocruz 2025, la Red Uno de Bolivia se prepara para deslumbrar a sus seguidores con un stand que promete convertirse en uno de los puntos más atractivos de la versión número 49 de esta feria.

El espacio de la Red Naranja ha sido diseñado para ofrecer entretenimiento para toda la familia, con juegos interactivos, actividades diarias y la oportunidad de compartir momentos con los presentadores de sus programas favoritos.

“Estamos preparando para recibir a todas las personas que visiten el stand de la Red Uno, apostando siempre por la producción nacional y el contenido original, y tratando de conectar a nuestros presentadores con el público”, señaló un funcionario de la Red Naranja. “Todos los días de feria vamos a tener actividades diferentes, los invitamos a que asistan, disfruten del contenido y se conecten con la familia naranja”, agregó.

El stand de Red Uno no solo busca divertir, sino también reforzar el vínculo con sus seguidores a través de experiencias memorables. La combinación de creatividad, tecnología y cercanía con la audiencia promete situar a la Red Naranja como uno de los principales atractivos de Expocruz 2025.

Los visitantes están invitados a acercarse, disfrutar del entretenimiento y llevarse recuerdos únicos de su paso por el stand, consolidando así la propuesta de la Red Uno de ofrecer contenido de calidad, innovación y diversión para toda la familia.

