Con apenas cuatro meses de vida, el pequeño Noah, originario de Oregón, Estados Unidos, ha capturado los corazones de millones de personas en TikTok gracias a su asombrosa y abundante melena negra. El bebé, que ya es todo un "tiktoker" antes de cumplir el año, protagoniza videos que alcanzaron más de un millón de reproducciones.

Una cabellera que causa sensación

La madre de Noah, Lilian Yáñez, ha sido la encargada de compartir el crecimiento de su hijo a través de su cuenta de TikTok (@lilyyanezp). Desde sus primeras apariciones, la densa cabellera del bebé generó un enorme revuelo entre los usuarios de la plataforma. La cantidad de pelo, el brillo y los peinados improvisados que su madre le hace han convertido sus clips en un fenómeno viral. A los tres meses, la melena de Noah ya era tan impresionante que muchos no podían creerlo, según publica El Heraldo de México en un extenso reportaje.

La popularidad de Noah llevó a que su madre reciba innumerables preguntas sobre el cuidado de su cabello. Aunque no tiene una rutina especial, Lilian confiesa que se fija mucho en el aroma del champú que usa para su hijo. Sin embargo, también revela que no todo es tan sencillo como parece. "Tiene tantos mechones y un remolino tan fuerte que tengo que usar mucho gel o vaselina o no se queda en su lugar", declaró en una entrevista con MVS.

La decisión de no cortar su cabello (por ahora)

Ante el inmenso éxito de la melena de Noah, Lilian ha decidido que no le cortará el cabello por el momento. La mamá de este pequeño "influencer" quiere preservar la longitud y el estilo único de su hijo, que se ha vuelto un rasgo tan característico de su personalidad en las redes.

"Quiero evitar un corte de pelo drástico, sobre todo porque es tan preciado ahora mismo", explicó Lilian. Aunque sabe que en el futuro será inevitable, por ahora no tiene prisa por pasarle la tijera. La familia de Noah disfruta de cada momento con su pequeña estrella, cuya cabellera no solo le ha dado fama, sino que también ha traído alegría y comentarios positivos a su familia.

Mira la programación en Red Uno Play