“Lo dimos todo”: Así fue la presentación de Rodrigo Giménez y ‘Fire Steps’

Otro de los equipos que se presentó durante la noche de este lunes, fue el de Rodrigo Giménez y la academia ‘Fire steps’, y ellos interpretaron la canción “Fin de semana”, de artistas Netinho, la coreografía presentada gustó bastante a los jueces.

La evaluación de los jueces fue bastante corta, y en su mayoría resaltaron la puesta en escena, aunque hicieron algunas recomendaciones para mejorar la interpretación en la letra de la canción.

Tito Larenti formó parte de un momento divertido durante la evaluación del equipo, y finalmente dijo que la imitación no fue buena, pero que tampoco fue mala.

Rodrigo Massa también se pronunció y felicitó al equipo, señaló que la presentación fue de destacar, sobre todo por la coreografía y los pasos de los bailarines.

Para despedirse del escenario, Rodrigo Giménez agradeció a los jueces y destacó el trabajo de los bailarines, señaló que fue un ritmo bastante difícil.

“Gracias al público, fue un ritmo bastante desafiante, lo dimos todo”, afirmó.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

