La gran batalla

“Lo dimos todo”: Así fue la presentación de Rodrigo Giménez y ‘Fire Steps’

Los jueces quedaron impactados con la presentación del equipo y destacaron la energía de los bailarines.

Silvia Sanchez

15/09/2025 22:53

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Otro de los equipos que se presentó durante la noche de este lunes, fue el de Rodrigo Giménez y la academia ‘Fire steps’, y ellos interpretaron la canción “Fin de semana”, de artistas Netinho, la coreografía presentada gustó bastante a los jueces.

La evaluación de los jueces fue bastante corta, y en su mayoría resaltaron la puesta en escena, aunque hicieron algunas recomendaciones para mejorar la interpretación en la letra de la canción.

Tito Larenti formó parte de un momento divertido durante la evaluación del equipo, y finalmente dijo que la imitación no fue buena, pero que tampoco fue mala.

Rodrigo Massa también se pronunció y felicitó al equipo, señaló que la presentación fue de destacar, sobre todo por la coreografía y los pasos de los bailarines.

Para despedirse del escenario, Rodrigo Giménez agradeció a los jueces y destacó el trabajo de los bailarines, señaló que fue un ritmo bastante difícil.

“Gracias al público, fue un ritmo bastante desafiante, lo dimos todo”, afirmó.

 

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

 

 

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

