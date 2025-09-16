TEMAS DE HOY:
La gran batalla

¡No te lo puedes perder! Cuatro equipos se presentan esta noche en 'La Gran Batalla'

Tras la salida de Ornella Arredondo y 'Divertimento', la competencia continúa con nuevas presentaciones y decisiones en 'La Gran Batalla'.

Silvia Sanchez

15/09/2025 21:10

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

En una nueva semana de competencia, esta noche cinco equipos se presentarán para mostrar todo su talento arriba del escenario más grande de la televisión boliviana.

La dinámica de la semana y el ritmo que interpretarán los equipos se conocerán en el inicio del programa en vivo, donde además se revelará la hermenéutica de nominación de los participantes a la gala de eliminación.

Hoy en La Gran Batalla:

  • Adry Vargas y la academia ‘Idols Dance’
  • Cisco y la academia ‘Bolivia Dance’
  • Erika Valencia y la academia ‘Dazan Company Panteras’
  • Rodrigo Giménez y la academia ‘Fire Steps’

 

Cada día, uno de los equipos será nominado para la gala de eliminación del día domingo, donde deberán defender su lugar en la competencia.

Recuerda que este pasado domingo, el equipo conformado por Ornella Arredondo y la academia ‘Divertimento’ fueron los eliminados de la semana, ya que no lograron obtener la mayor cantidad de votos del público.

No te pierdas esta noche, el primer día de competencia de la semana y conéctate a la señal de Red Uno a las 20:45.

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

