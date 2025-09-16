¡No te lo puedes perder! Cuatro equipos se presentan esta noche en 'La Gran Batalla'

En una nueva semana de competencia, esta noche cinco equipos se presentarán para mostrar todo su talento arriba del escenario más grande de la televisión boliviana.

La dinámica de la semana y el ritmo que interpretarán los equipos se conocerán en el inicio del programa en vivo, donde además se revelará la hermenéutica de nominación de los participantes a la gala de eliminación.

Hoy en La Gran Batalla:

Adry Vargas y la academia ‘Idols Dance’

Cisco y la academia ‘Bolivia Dance’

Erika Valencia y la academia ‘Dazan Company Panteras’

Rodrigo Giménez y la academia ‘Fire Steps’

Cada día, uno de los equipos será nominado para la gala de eliminación del día domingo, donde deberán defender su lugar en la competencia.

Recuerda que este pasado domingo, el equipo conformado por Ornella Arredondo y la academia ‘Divertimento’ fueron los eliminados de la semana, ya que no lograron obtener la mayor cantidad de votos del público.

No te pierdas esta noche, el primer día de competencia de la semana y conéctate a la señal de Red Uno a las 20:45.

Mira la programación en Red Uno Play