¡Son hermosos! Los 20 nombres de varón y mujer más lindos según estudios universitarios

Según un estudio de la casa británica junto a My 1st Years y el doctor Bodo Winter, profesor asociado de Lingüística Cognitiva, se elaboró un informe basado en la belleza a nivel sonoro de los nombres más lindos de varón y mujer.

A continuación, te presentamos los nombres, que podrías tomar en cuenta para tu bebé.

Nombres para niña:

Sophie: significa sabiduría y su traducción al español es Sofía.

Hiedra: es una planta trepadora, asociada con la fidelidad y la perseverancia. Este es igual en español y en inglés.

Phoebe: se dice y se pronuncia igual tanto en inglés como en español. De origen griego, significa “brillante” o “radiante”.

Violeta: De origen latín, significa “la que triunfa sobre el mal”.

Sauce: proviene de la imagen de un árbol de sauce, y si significado está asociada a la flexibilidad y la gracia.

Hanna: es una variante del nombre hebreo “Hannah”, que significa “gracia” o “favor”.

Ellie: es una abreviación de Elizabeth, y significa “Dios es mi luz” o “promesa de Dios”.

Nombres para niño:

Jesse: de origen hebreo, significa “regalo” o “dádiva de Dios”. Su traducción al español es Jessé.

Charlie: diminutivo de Charles y significa “hombre libre” u “hombre fuerte”. Su traducción al español es Carlos.

Louie: es una variante de Louis, que tiene raíces germanas y significa “famoso en la guerra” o “guerrero célebre”. Su traducción al español es Luis.

William: de origen germánico, significa “protector decidido” o “valiente defensor”. Su traducción al español es Guillermo.

Freddie: un diminutivo de Frederick, que significa “paz poderosa” o “príncipe de la paz”. Este es igual tanto en español como en inglés.

George: de origen griego, significa “el que trabaja la tierra” o “agricultor”. Su traducción al español es Jorge.

Ali: nombre árabe que significa “elevado” o “sublime”. No posee traducción al español.

Daniel: de origen hebreo, significa “Dios es mi juez”.

Riley: un nombre de origen irlandés que significa “valiente”.

