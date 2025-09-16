El exfutbolista Éric Abidal negó los rumores sobre su muerte: “Estoy vivo, bien y con mi familia”

El exfutbolista francés Éric Abidal, conocido por su paso por el FC Barcelona, tuvo que salir al frente para desmentir una noticia falsa sobre su supuesta muerte. A través de un contundente mensaje en sus redes sociales, el actual director deportivo del Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos confirmó que se encuentra en perfecto estado de salud.

Un rumor alarmante en redes sociales

Los rumores, que comenzaron a circular en las redes sociales, afirmaban que Abidal había fallecido debido a complicaciones de un segundo trasplante de hígado, relacionado con su larga batalla contra el cáncer. Sin embargo, el exfutbolista de 46 años puso fin a la especulación con una historia en su cuenta de Instagram, informa el portal TN.

"Comunicado oficial: algunos rumores no deberían existir nunca. Estoy aquí, con mi familia y bien. El respeto es la clave", publicó Abidal. En un segundo mensaje, fue aún más claro: "Solo para aclarar, estoy bien, vivo y saludable. Gracias por su apoyo. Concentrémonos en lo que realmente importa. Gracias por sus mensajes de preocupación".

Éric Abidal fue diagnosticado con un tumor hepático en 2011, lo que lo llevó a someterse a un trasplante de hígado en 2015. Desde entonces, ha llevado una vida normal y sin complicaciones de salud, demostrando una vez más su increíble capacidad de superación, tanto dentro como fuera de las canchas.

