Internacional

VIDEO: Caos en el homenaje a Charlie Kirk: Arrestan a joven que dañó tributos

Corral enfrenta cargos de daños criminales y conducta desordenada.

Ligia Portillo

15/09/2025 12:03

Caos en memorial de Charlie Kirk: Arrestan a joven que dañó tributos en Phoenix. Foto: Captura de pantalla
EE.UU.

La tranquilidad del memorial dedicado al fallecido activista conservador Charlie Kirk se vio interrumpida este domingo cuando un joven de 19 años, identificado como Ryder Corral, fue arrestado por dañar los tributos colocados en honor a Kirk frente a la sede de Turning Point USA.

El incidente quedó registrado por cámaras de Fox News. Las imágenes muestran a Corral, vestido con camiseta negra y jeans azules, caminando entre flores, banderas, velas y jarrones, pateando los objetos mientras avanzaba unos 15 metros. La situación escaló hasta que un hombre mayor, con gorra blanca y camiseta azul claro, intervino, empujando a Corral al suelo, donde fue contenido por otras personas presentes y entregado a la policía, que ya se encontraba en el lugar para controlar la gran afluencia de seguidores.

Corral enfrenta cargos de daños criminales y conducta desordenada. Las autoridades señalaron que llevaba una camiseta con un águila y la bandera estadounidense, un diseño similar al que portaba Tyler Robinson, de 22 años, arrestado por el asesinato de Kirk el pasado miércoles durante un evento en la Universidad de Utah Valley.

Robinson, acusado de asesinato capital, posesión de armas y obstrucción, se niega a cooperar con las autoridades, según informó el gobernador de Utah, Spencer Cox. “Parece haber sido radicalizado en lugares oscuros de internet”, señaló Cox, aunque aún se desconoce el motivo del asesinato.

Charlie Kirk, de 31 años, fundador de Turning Point USA y figura prominente del movimiento MAGA de Donald Trump, fue asesinado de un disparo en el cuello mientras iniciaba su gira “American Comeback” en Utah. Era padre de dos hijos y residente de Arizona.

El memorial de Phoenix, ubicado cerca de la calle 48 y Beverly Road, fue creado por la comunidad local para honrar su memoria. Turning Point USA anunció además un servicio conmemorativo a gran escala que se llevará a cabo el 21 de septiembre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

Mira el video:

 

