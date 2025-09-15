El Banco Mercantil Santa Cruz lanza en Bolivia la primera Tarjeta de Crédito Mastercard diseñada para la gestión y crecimiento de Empresas y Corporaciones: “Mastercard Corporate”

La transformación digital de las finanzas corporativas marca un hito en Bolivia con el lanzamiento oficial de la primera Tarjeta de Crédito Mastercard Corporate, presentada por el Banco Mercantil Santa Cruz (BMSC) y Mastercard. Esta solución innovadora está diseñada para transformar la manera en que las compañías gestionan sus finanzas.

El BMSC integra una solución de categoría mundial para Empresas y Corporaciones, en un entorno empresarial donde la eficiencia, agilidad y seguridad definen la competitividad, la Tarjeta Mastercard Corporate se convierte en una herramienta estratégica que integra la gestión financiera en una sola plataforma: Smart Data.

Este sistema digital permite a las compañías administrar y monitorear sus finanzas en tiempo real, con funciones de conciliación automática, reportería avanzada y administración personalizada de usuarios.

Dos soluciones estratégicas para el crecimiento corporativo

• Travel & Expenses (T&E): administración de gastos ejecutivos de viaje —pasajes aéreos, transporte terrestre, hospedajes y viáticos— con control centralizado en una sola herramienta digital.

• Business to Business (B2B): optimización de pagos a proveedores y gestión de viáticos mediante reportes automatizados en Smart Data, que brindan mayor control, transparencia y rapidez en la toma de decisiones.

Seguros exclusivos: protección integral para empresas y colaboradores

Además de tecnología, la Tarjeta Mastercard Corporate incluye un portafolio de seguros premium que protegen lo más valioso: el capital humano. Coberturas por muerte o invalidez, protección contra uso indebido, seguro de autos alquilados, cobertura en caso de robo en cajeros automáticos, reembolso de gastos médicos en viajes y protección de equipaje son parte de los beneficios que brindan tranquilidad y confianza en cada operación.

“Desde el BMSC, junto a Mastercard, estamos orgullosos de traer a Bolivia un producto empresarial de alcance mundial. Con la Tarjeta Mastercard Corporate, optimizamos la gestión de gastos, pagos y reportes de manera eficiente, cómoda y segura. Avícola Sofía Ltda. es nuestro primer cliente, un ejemplo de liderazgo empresarial que marca el inicio de esta nueva era”, afirmó Jorge Velarde, Vicepresidente de Banca Corporativa y Empresas del Banco Mercantil Santa Cruz.

Un paso adelante en la banca empresarial de Bolivia

Con esta innovación, el Banco Mercantil Santa Cruz amplía su portafolio de servicios para el segmento corporativo. “Reafirmamos nuestro compromiso de acompañar el crecimiento de las empresas bolivianas con soluciones financieras de nivel mundial”, agregó Velarde.

La Tarjeta Mastercard Corporate no es solo un nuevo producto, es una herramienta de transformación que impulsa el futuro de las finanzas empresariales en el país.

Acerca del Banco Mercantil Santa Cruz

El BMSC cuenta con más de $us 6.332 millones de activos. Depósitos con más de $us 5.057 millones. Una cartera de préstamos de más de $us 4.072 millones, más de un millón de clientes activos y un patrimonio de más de $us 380 millones, consolidándose como el Banco privado más grande del país gracias a su innovación en tecnología, diversidad de productos y servicios. Cuenta con 460 cajeros automáticos y 116 agencias a nivel nacional. Cuenta con distintos canales de atención para sus clientes, como la Banca Móvil, Banca por Internet y la Plataforma Cuentas y Créditos Online, un espacio 100% digital para abrir cuentas y solicitar créditos.

A través de la Fundación Mercantil Santa Cruz – “Puedes Creer”, que es el brazo social del BMSC, el banco colabora desde hace 12 años con las poblaciones vulnerables, generando un impacto positivo en la comunidad y cambiando la vida de miles de personas. Hasta la fecha, ha transformado la vida de más de 58.000 bolivianos y bolivianas a través de sus programas sociales basados en los pilares de educación, salud y deporte