Atención Chuquisaca: este es el último día para tramitar certificados de exención para quienes no votaron

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca informó que el martes 16 de septiembre concluye el plazo para gestionar el certificado de exención por no haber votado en las Elecciones Generales del 17 de agosto.

Este documento permite justificar la inasistencia a las urnas y evitar sanciones administrativas.

Para acceder al trámite, los interesados deben presentar:

Una nota dirigida al TED Chuquisaca explicando las razones de la inasistencia.

Fotocopia de la cédula de identidad.

Documentación de respaldo, como boletos de viaje o certificados médicos.

En caso de no contar con una justificación válida, las y los ciudadanos deberán pagar una multa equivalente al 20 % del salario mínimo nacional, es decir, Bs 550.

Los documentos se reciben en oficinas del TED Chuquisaca, ubicadas en la calle Vaca Guzmán Nro. 1, zona de la parada a Tarabuco, en horario continuo de 08:30 a 16:30.

El presidente del TED Chuquisaca, Mauricio del Río Mejía, recordó que según la Ley del Régimen Electoral (Ley 026), el trámite puede realizarse hasta 30 días después de la jornada electoral.

Además, destacó que, durante los 90 días posteriores a la elección, el certificado de sufragio o de impedimento de sufragio son requisitos clave para acceder a cargos públicos, realizar trámites bancarios o gestionar el pasaporte.

