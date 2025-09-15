Oposición pide devolver al Senado proyecto de ley para designación de vocales del TSE

Diputados de oposición exigieron este lunes que el proyecto de ley sobre la elección y designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sea devuelto a la Cámara de Senadores, al considerar que no cumplió con el requisito de aprobación por dos tercios de votos.

Según los legisladores, la norma vulneró procedimientos parlamentarios, lo que abre dudas sobre la legalidad del trámite legislativo y la validez de sus disposiciones.

Pese a estas observaciones, la Cámara de Diputados incluyó el proyecto en su agenda semanal, luego de recibir el informe favorable de la Comisión de Constitución, que revisó el documento recientemente.

El proyecto fue presentado por la senadora Silvia Salame, de Comunidad Ciudadana (CC), quien defendió su tratamiento urgente ante los plazos ajustados que enfrentará la próxima Asamblea Legislativa.

El proyecto de ley está compuesto por 41 artículos y cuatro disposiciones adicionales. Establece y regula las etapas, requisitos y plazos para elegir a los nuevos vocales del TSE, cuyo mandato actual concluye en diciembre.

La propuesta dispone que la Comisión Mixta a cargo del proceso funcione hasta el 7 de noviembre, día en que deberá traspasar la responsabilidad a los nuevos legisladores, quienes culminarán con la apertura de sobres, calificación y designación final.

Mira la programación en Red Uno Play