Hassenteufel: Jornada tranquila, cómputo exterior inicia a las 18:00 y Sirepre a las 21:00

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, presentó un balance de media jornada electoral y calificó el proceso como “tranquilo”, con el 100% de las mesas funcionando en Bolivia y casi en su totalidad en el exterior.

“No quedó ninguna mesa sin abrirse, sin que esté funcionando”, afirmó la autoridad.

Además, anunció que el cómputo de votos en el exterior comenzará a las 18:00 y que el primer reporte del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) se emitirá a partir de las 21:00 horas.

Primeras mesas cerradas

Hassenteufel indicó que ya se cerraron dos mesas de votación: una en Chuquisaca y otra en Santa Cruz, ambas correspondientes a centros penitenciarios.

Voto en el exterior

El titular del TSE informó que prácticamente el 100% de las mesas en el exterior también fueron abiertas. Solo una mesa en Estados Unidos no había iniciado operaciones hasta las 10:00, aunque se esperaba su apertura.

Detalló que en países como Japón, Países Bajos y Gran Bretaña, el 100% de las mesas ya están cerradas. En España, se cerró el 35% de las mesas; en Italia, el 65%. En otras naciones como Uruguay, Perú, México, Brasil y Alemania, aún continuaba la votación.

El TSE reportó algunos hechos aislados, sin impacto significativo en el proceso:

En Ginebra (Suiza) , un ciudadano intentó llevarse el ánfora, pero fue contenido por jurados y la policía local.

En Arlington (EE. UU.) , una denuncia sobre mesas faltantes resultó ser un error de información.

En España, un grupo empadronado en Sevilla debía votar en Granada; el cónsul gestionó el traslado.

Certificados de impedimento

Se habilitaron 1.230 puntos de atención en todo el país para tramitar certificados de impedimento. La Paz concentra 34 centros, mientras que Santa Cruz tiene 1.125.

“No tienen necesidad de hacer cola ni afanarse. Hay un mes para tramitar estos certificados”, recordó Hassenteufel.

“Insisto en que la jornada transcurre de manera tranquila y esperamos que continúe así”, concluyó Hassenteufel, quien también llamó a acudir a los recintos a tiempo si aún no lo han hecho.

Mira la programación en Red Uno Play