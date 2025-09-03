Avanza en Diputados proyecto de ley sobre elección de vocales del TSE

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles, por unanimidad, el proyecto de Ley 213 de Selección y Elección de Vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La norma será remitida al pleno para su tratamiento.

La presidenta de la comisión, diputada Luciana Guachalla, informó que la aprobación se dio “en grande y en detalle” y que no se realizaron modificaciones respecto al texto validado previamente por el Senado.

“Cumpliendo los plazos, por unanimidad se ha aprobado este proyecto de ley 213. Estamos contentos como comisión porque hemos cumplido con nuestra función legislativa. No se hizo ninguna modificación”, señaló.

Guachalla recordó que seis vocales del TSE concluyen su mandato en diciembre, por lo que es necesario garantizar la renovación oportuna. “No queremos autoridades autoprorrogadas”, enfatizó.

Una vez que la norma sea aprobada en Diputados, se conformará la Comisión Mixta de Senadores y Diputados, encargada de aprobar la convocatoria para la postulación de candidatos. Posteriormente, la Asamblea Legislativa deberá elegir a las nuevas autoridades electorales con una votación de dos tercios.

De acuerdo con Guachalla, el objetivo es que la convocatoria esté lista dentro de los plazos, permitiendo que los postulantes puedan presentarse de inmediato.

Mira la programación en Red Uno Play